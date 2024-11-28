Mendag Janji Harga Minyakita Turun dalam 2 Hari

JAKARTA - Menteri Perdagangan Budi Santoso menjanjikan harga minyakita turun dalam dua hari ke depan.

"Ya 2 sampai 3 hari sudah turun, ya sudah normal kembali," ujarnya, Kamis (28/11/2024).

Adapun rata-rata harga Minyakita secara nasional saat ini Rp17.100. Akan tetapi di daerah-daerah seperti Jawa, Sumatera masih sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp15.700.

"Itu secara nasional. Jadi kemarin kami ke Klaten, ke Jogja, dan kepantuan dari Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) itu memang rata-rata masih sesuai HET Rp15.700," jelasnya.

Meski di wilayah Timur masih jauh dari HET, diakui Budi, tren penurunan harga sudah mulai terjadi beberapa wilayah timur tersebut.

"Karena sebenarnya dari minggu kemarin kita itu sudah komunikasi ya dengan beberapa dinas, dengan produsen di wilayah timur. Jadi trennya sekarang sudah menurun, cuman kita ini berkumpul ya secara bersama-sama, secara nasional untuk tetap menjaga jangan sampai harga minyakita itu naik," tukasnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)