Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mendag Janji Harga Minyakita Turun dalam 2 Hari

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |21:33 WIB
Mendag Janji Harga Minyakita Turun dalam 2 Hari
Mendag janji harga minyakita turun (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perdagangan Budi Santoso menjanjikan harga minyakita turun dalam dua hari ke depan.

"Ya 2 sampai 3 hari sudah turun, ya sudah normal kembali," ujarnya, Kamis (28/11/2024).

Adapun rata-rata harga Minyakita secara nasional saat ini Rp17.100. Akan tetapi di daerah-daerah seperti Jawa, Sumatera masih sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp15.700.

"Itu secara nasional. Jadi kemarin kami ke Klaten, ke Jogja, dan kepantuan dari Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) itu memang rata-rata masih sesuai HET Rp15.700," jelasnya.

Meski di wilayah Timur masih jauh dari HET, diakui Budi, tren penurunan harga sudah mulai terjadi beberapa wilayah timur tersebut.

"Karena sebenarnya dari minggu kemarin kita itu sudah komunikasi ya dengan beberapa dinas, dengan produsen di wilayah timur. Jadi trennya sekarang sudah menurun, cuman kita ini berkumpul ya secara bersama-sama, secara nasional untuk tetap menjaga jangan sampai harga minyakita itu naik," tukasnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/320/3124003/minyak-Xb1J_large.jpg
Daya Beli Lesu, Stabilitas Harga Minyak Goreng Harus Dijaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/320/3122243/minyak-R7JE_large.jpg
5 Fakta Takaran Minyakita Disunat Bikin Prabowo Marah hingga Tutup Pabrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/320/3122519/mentan-N2Cd_large.jpg
Mentan Bongkar Kecurangan Takaran Minyakita oleh 7 Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/320/3122066/mendag-Y6Sl_large.png
Pabrik Minyakita yang Curangi Takaran Resmi Ditutup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/320/3121830/wamentan-dgDC_large.jpg
Prabowo Marah Takaran Minyakita 1 Liter Disunat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/320/3121591/minyak-ecpy_large.jpg
Minyak Goreng Minyakita Punya Siapa? Ini Sosoknya Viral karena Diduga Tak Sesuai Takaran
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement