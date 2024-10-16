Intip Kekayaan Widiyanti Putri, Calon Menteri Cantik di Kabinet Prabowo

JAKARTA - Widiyanti Putri Wardhana diisukan masuk dalam daftar calon menteri dan wakil menteri Kabinet Prabowo-Gibran. Widiyanti dikenal dengan julukan ‘Komisaris Cantik’ merupakan anak konglomerat Wiwoho Basuki Tjokronegoro, pendiri Teladan Group.

Widiyanti adalah pengusaha di bidang agribisnis dan energi. Dirinya menjabat sebagai Komisaris PT Teladan Prima Agro (TPA) sejak 2021. PT ini bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan energi terbarukan.

TPA memulai operasinya di Kalimantan Timur pada tahun 2004, mulai dari Kabupaten Berau dan berkembang ke beberapa kabupaten lainnya. TPA mengelola 60.497 hektar kebun kelapa sawit, termasuk 20% lahan plasma, dan mengolah tandan buah segar menjadi minyak sawit dan inti sawit. Mereka mengoperasikan 6 pabrik dengan total kapasitas 335 ton tandan buah segar per jam, yang lokasinya dekat dengan kebun TPA.

Widiyanti Putri menjadi Komisaris Teladan Prima Agro sejak 2021, setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur dari 2012 hingga 2021. Ia juga telah menjadi Komisaris di beberapa anak usaha TPA sejak 2013. Sebelumnya, ia pernah menjadi Komisaris PT Teladan Agro Resources pada 2007–2012.

Selain sumber kekayaannya berasal dari sektor bisnis, Widiyanti Putri pun menjadi sosok yang aktif di bidang sosial dan memiliki posisi di berbagai organisasi nirlaba.

Widiyanti Putri pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Yayasan Jantung Indonesia (YJI) untuk periode 2018–2024, dengan komitmen membawa perubahan positif bagi bangsa. Ia juga merupakan Ketua Yayasan Teladan Utama.