Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp3 Juta, Dekati Rp1,5 Juta per Gram!

Harga Emas Antam Hari Ini Turun (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang atau Antam hari ini naik Rp3.000 menjadi Rp1.491.000 per gram, setelah sebelumnya turun pada perdagangan kemarin.

Sementara, untuk buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan stagnan di level Rp1.341.000. Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta.

Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Berikut rincian harga pecahan emas batangan Antam mengutip laman logammulia.com, hari ini Rabu (16/10/2024)

Emas 0,5 gram: Rp795.500