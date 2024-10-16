Mengandung Emas, Ini Spesifikasi Uang Koin Termahal di Indonesia

JAKARTA - Uang koin termahal di Indonesia merupakan uang khusus dalam memperingati 50 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Uang koin ini terbuat dari emas dengan nominal pecahan tertinggi mencapai Rp850.000.

Nominal ini tertinggi jika dibandingkan uang Rupiah kertas sekalipun yang mencapai Rp100.000. Uang ini termasuk ke dalam kategori uang khusu yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI).

BACA JUGA: Daftar Uang Koin Indonesia yang Mengandung Emas

Berikut Ini Spesifikasi Uang Koin Termahal di Indonesia

Di sisi depan uang ini, terdapat teks BANK INDONESIA. Tahun penerbitan 1995, serta lambang negara Burung Garuda. Di sekeliling gambar utama terdapat 50 bintang dan teks normal 850000 RUPIAH.

Pada sisi samping, terdapat lima garis di empat lokasi berbeda, logo Perum Peruri, teks 50g, serta deretan nomor seri yang terdiri dari 5 angka. Uang ini terbuat dari emas dengan kadar 23 karat dan memiliki berat 50 gram.

Sedangkan di bagian belakang, terdapat gambar bapak Soeharto, Presiden Republik Indonesia, logo DHN-45, serta untaian 50 bintang yang mengelilingi gambar utama dan teks 50 TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA.

Baca Selengkapnya: Ini Dia Uang Koin termahal di Indonesia, Terbuat dari Emas

(Dani Jumadil Akhir)