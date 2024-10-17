Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

7 Aplikasi Penghasil Uang Rp5 Ribu per Hari?

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |21:28 WIB
7 Aplikasi Penghasil Uang Rp5 Ribu per Hari?
7 Aplikasi Penghasil Uang Rp5 Ribu per Hari. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 7 aplikasi penghasil uang Rp5 ribu per hari semakin populer di kalangan pengguna smartphone. Di era digital ini, ada berbagai aplikasi yang menjanjikan penghasilan tambahan dengan mudah.

Tapi, benarkah aplikasi-aplikasi ini bisa menghasilkan uang hingga Rp5 ribu setiap hari? Berikut adalah beberapa aplikasi yang diklaim mampu memberikan penghasilan tersebut.

Apakah 7 aplikasi penghasil uang Rp5 Ribu per hari bisa diandalkan?

Banyak yang bertanya-tanya apakah 7 aplikasi penghasil uang Rp5 ribu per hari benar-benar dapat diandalkan. Sebenarnya, beberapa aplikasi memang memberikan kesempatan bagi pengguna untuk memperoleh penghasilan tambahan, namun hasilnya tergantung pada intensitas penggunaan dan penyelesaian tugas-tugas yang tersedia.

Inilah daftar aplikasi yang bisa Anda coba untuk mencapai target tersebut.

1. Fiverr

Fiverr adalah salah satu aplikasi penghasil uang Rp5 ribu per hari bagi mereka yang memiliki keterampilan tertentu. Dengan menawarkan layanan freelance seperti desain grafis, penulisan, hingga pemrosesan data, pengguna dapat memperoleh penghasilan harian yang cukup signifikan, tergantung pada proyek yang diterima.

2. Jakpat

Jakpat memungkinkan Anda mendapatkan penghasilan melalui survei online. Aplikasi ini termasuk dalam 7 aplikasi penghasil uang Rp5 ribu per hari yang memungkinkan pengguna menukarkan poin yang didapat dari survei menjadi saldo e-wallet atau hadiah lainnya.

3. Baca Plus

Baca Plus adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna memperoleh poin hanya dengan membaca artikel. Poin tersebut bisa ditukar dengan uang tunai atau saldo e-wallet, menjadikan Baca Plus sebagai salah satu dari 7 aplikasi penghasil uang Rp5 ribu per hari yang bisa diandalkan untuk penghasilan tambahan.

4. Make Money with Givvy Social

Aplikasi Givvy Social memungkinkan pengguna menghasilkan uang dengan cara yang mudah. Setiap kali Anda berinteraksi dengan konten di aplikasi, seperti mengunggah foto atau memberi like, Anda akan mendapatkan uang yang dapat dicairkan ke e-wallet.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/16/3170374//ilustrasi-GLWf_large.jpg
Mengenal Discord, Aplikasi yang Dipakai Gen Z untuk Pemilihan PM Baru Nepal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/320/3156848//ojek_online-cihW_large.jpg
Beda Tuntutan Ojol soal Potongan Komisi Jadi 10 Persen, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/57/3150760//ilustrasi-v258_large.jpg
Mau Cuan Sambil Rebahan? Ini 5 Aplikasi Game Penghasil Uang Terbaru Juni 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/455/3143137//rupiah-IPH3_large.jpeg
6 Game Penghasil Uang Tanpa Deposit Terbaru Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/320/3140160//ojek_online-CZso_large.jpg
Alasan Driver Ojol Demo Besar-besaran dan Matikan Aplikasi Mulai Hari Ini 20 Mei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/320/3140072//ojek_online-wQ1h_large.jpg
Wacana Potongan Aplikasi Jadi 10%, Tarif Ojol dan Taksi Online Bakal Naik?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement