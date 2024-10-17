7 Aplikasi Penghasil Uang Rp5 Ribu per Hari?

JAKARTA - 7 aplikasi penghasil uang Rp5 ribu per hari semakin populer di kalangan pengguna smartphone. Di era digital ini, ada berbagai aplikasi yang menjanjikan penghasilan tambahan dengan mudah.

Tapi, benarkah aplikasi-aplikasi ini bisa menghasilkan uang hingga Rp5 ribu setiap hari? Berikut adalah beberapa aplikasi yang diklaim mampu memberikan penghasilan tersebut.

Apakah 7 aplikasi penghasil uang Rp5 Ribu per hari bisa diandalkan?

Banyak yang bertanya-tanya apakah 7 aplikasi penghasil uang Rp5 ribu per hari benar-benar dapat diandalkan. Sebenarnya, beberapa aplikasi memang memberikan kesempatan bagi pengguna untuk memperoleh penghasilan tambahan, namun hasilnya tergantung pada intensitas penggunaan dan penyelesaian tugas-tugas yang tersedia.

BACA JUGA: 8 Cara Download Video Youtube Tanpa Aplikasi

Inilah daftar aplikasi yang bisa Anda coba untuk mencapai target tersebut.

1. Fiverr

Fiverr adalah salah satu aplikasi penghasil uang Rp5 ribu per hari bagi mereka yang memiliki keterampilan tertentu. Dengan menawarkan layanan freelance seperti desain grafis, penulisan, hingga pemrosesan data, pengguna dapat memperoleh penghasilan harian yang cukup signifikan, tergantung pada proyek yang diterima.

2. Jakpat

Jakpat memungkinkan Anda mendapatkan penghasilan melalui survei online. Aplikasi ini termasuk dalam 7 aplikasi penghasil uang Rp5 ribu per hari yang memungkinkan pengguna menukarkan poin yang didapat dari survei menjadi saldo e-wallet atau hadiah lainnya.

BACA JUGA: 5 Aplikasi Penghasil Uang Rp550 Ribu

3. Baca Plus

Baca Plus adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna memperoleh poin hanya dengan membaca artikel. Poin tersebut bisa ditukar dengan uang tunai atau saldo e-wallet, menjadikan Baca Plus sebagai salah satu dari 7 aplikasi penghasil uang Rp5 ribu per hari yang bisa diandalkan untuk penghasilan tambahan.

4. Make Money with Givvy Social

Aplikasi Givvy Social memungkinkan pengguna menghasilkan uang dengan cara yang mudah. Setiap kali Anda berinteraksi dengan konten di aplikasi, seperti mengunggah foto atau memberi like, Anda akan mendapatkan uang yang dapat dicairkan ke e-wallet.