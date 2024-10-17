Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tol Terbanggi Besar-Kayu Agung Terapkan Tarif Baru Mulai 17 Oktober, Paling Murah Rp179.000

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |21:27 WIB
Tol Terbanggi Besar-Kayu Agung Terapkan Tarif Baru Mulai 17 Oktober, Paling Murah Rp179.000
Tarif Tol Terpeka Naik Mulai 17 Oktober 2024. (Foto:Okezone.com/HK)
JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) memberlakukan tarif baru pada Jalan Tol Terbanggi Besar Pematang Panggang-Kayu Agung (Terpeka), mulai Kamis 17 Oktober 2024 pukul 22.00 WIB.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, menyatakan bahwa penyesuaian tarif ini sejalan dengan Surat Keputusan Menteri PUPR No. 2420/KPTS/M/2024 dan sejalan dengan ketentuan Pasal 48 UU No. 2/2022 tentang Jalan, di mana tarif tol perlu disesuaikan secara berkala setiap dua tahun.

"Ini adalah penyesuaian tarif pertama sejak jalan tol ini mulai beroperasi pada tahun 2020, sementara volume trafik kendaraan dan biaya perawatan terus meningkat," ujar Adjib dalam keterangan resmi, Rabu (17/10/2024).

Namun demikian, sebagai wujud apresiasi kepada para pengguna Jalan Tol Terpeka, Hutama Karya akan memberikan diskon tarif selama 2 (dua) bulan pertama, untuk memberikan waktu yang cukup bagi pengguna jalan tol menyesuaikan terhadap tarif baru yang diberlakukan.

