Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Tunjuk 3 Orang Pimpin Badan Urusan Haji dan Umrah, Berikut Sosoknya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |13:48 WIB
Prabowo Tunjuk 3 Orang Pimpin Badan Urusan Haji dan Umrah, Berikut Sosoknya
Kabinet Prabowo-Gibran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan menunjuk 3 orang untuk memimpin Badan Urusan Haji dan Umrah. Terdiri dari 1 orang kepala dan 2 orang wakil kepala.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan, ketiga sosok termasuk dirinya yang akan menenpati posisi Wakil Kepala Badan Urusan Haji dan Umrah, bersama Staf Khusus Kementerian Pertahanan sekaligus Jubir Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Sedangkan yang akan menjabat sebagai Kepala Badan Urusan Haji dan Umrah yakni politikus Partai Gerindra yaitu Mochamad Irfan Yusuf atau yang sering disapa Gus Irfan.

"Ada Gus Irfan sebagai kepala, Dahnil Anzar sebagai Wakil Kepala Badan, dan saya Wakil Kepala Badan," ujar Afriansyah saat ditemui usai acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama Fasilitas Pembiayaan Khusus PMI ke Jepang di Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Lebih jauh, Afriansyah menjelaskan Badan Urusan Haji dan Umrah ini akan setingkat Kementerian yang fokus kerjanya spesifik menangani peningkatan penyelenggaraan haji dan umroh di Indonesia. Sebab saat ini, urusan haji dan umrah juga ditangani oleh Kementerian Agama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178802/presiden_prabowo_bertemu_presiden_brasil-fMBt_large.jpg
RI-Brasil Sepakati 8 Kerja Sama di Sektor Energi hingga Sains-Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178750/presiden_prabowo_bertemu_presiden_brasil-yHo7_large.jpg
Bertemu Prabowo, Presiden Brasil Ingin Jalin Perjanjian Dagang Baru dengan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178607/presiden_prabowo-RFxZ_large.jpg
Prabowo Siapkan Rp8 Triliun untuk Pelatihan 500 Ribu Tenaga Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178582/menko_airlangga-U9uS_large.JPG
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Program Strategis, Berikut Tugasnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178431/mentan-L0Tx_large.jpg
Prabowo Turunkan Harga Pupuk Bersubsidi 20% Mulai Berlaku Hari Ini, Pertama dalam Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178050/presiden_prabowo-WhDb_large.jpg
Prabowo Minta Sebagian Duit Rp13 Triliun dari Koruptor untuk Dana LPDP
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement