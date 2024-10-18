Prabowo Tunjuk 3 Orang Pimpin Badan Urusan Haji dan Umrah, Berikut Sosoknya

JAKARTA - Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan menunjuk 3 orang untuk memimpin Badan Urusan Haji dan Umrah. Terdiri dari 1 orang kepala dan 2 orang wakil kepala.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan, ketiga sosok termasuk dirinya yang akan menenpati posisi Wakil Kepala Badan Urusan Haji dan Umrah, bersama Staf Khusus Kementerian Pertahanan sekaligus Jubir Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Sedangkan yang akan menjabat sebagai Kepala Badan Urusan Haji dan Umrah yakni politikus Partai Gerindra yaitu Mochamad Irfan Yusuf atau yang sering disapa Gus Irfan.

"Ada Gus Irfan sebagai kepala, Dahnil Anzar sebagai Wakil Kepala Badan, dan saya Wakil Kepala Badan," ujar Afriansyah saat ditemui usai acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama Fasilitas Pembiayaan Khusus PMI ke Jepang di Jakarta, Jumat (18/10/2024).

BACA JUGA: Segini Gaji hingga Fasilitas Mewah yang Didapat Menteri Prabowo

Lebih jauh, Afriansyah menjelaskan Badan Urusan Haji dan Umrah ini akan setingkat Kementerian yang fokus kerjanya spesifik menangani peningkatan penyelenggaraan haji dan umroh di Indonesia. Sebab saat ini, urusan haji dan umrah juga ditangani oleh Kementerian Agama.