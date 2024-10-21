Widiyanti Putri Mundur dari Komisaris TLDN Usai Jadi Menteri Pariwisata Pilihan Prabowo

JAKARTA - Widiyanti Putri mundur dari jabatan sebagai Komisaris PT Teladan Prima Agro Tbk (TLDN) serta posisinya di anak-anak usaha perseroan usai resmi dilantik sebagai Menteri Pariwisata dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Pengunduran diri Widiyanti telah dilaporkan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk itu, perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

“Saya selaku Direktur Utama PT Teladan Prima Agro Tbk, atas nama perusahaan mengucapkan selamat kepada Ibu Widiyanti Putri atas jabatan dalam pemerintahan yang telah diamanatkan kepada beliau sebagai Menteri Pariwisata Republik Indonesia,” kata Direktur Utama TLDN, Wishnu Wardana dalam siaran pers pada Senin (21/10/2024).

Perseroan juga berterima kasih atas dedikasi dan kontribusi Widiyanti selama dua dekade terakhir. Wishnu menyampaikan, pengunduran diri Widiyanti tidak berdampak material terhadap kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha perseroan terkait.