Momen Pak Bas Serahkan Jabatan Menteri PUPR ke Dody Hanggodo dan Maruarar Sirait

Momen Pak Bas Serah Terima Jabatan Menteri Pekerjaan Umum ke Dody Hanggodo dan Maruarar Sirait. (Foto: Okezone.com/PUPR)

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Periode 2014-2024 Basuki Hadimuljono menyerahkan jabatan menteri kepada Dody Hanggodo yang ditetapkan sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Momen penyerahan jabatan tersebut dilakukan di Kemnterian PUPR di Jakarta, Senin malam (21/10/2024).

Basuki mengaku optimis kedua Menteri tersebut dapat meneruskan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dalam Kabinet Merah Putih, khususnya terkait dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, penyediaan perumahan, dan pembangunan sekolah serta pasar.

"Saya sangat yakin, Bapak Menteri dan Ibu Wamen dapat melanjutkan berbagai upaya pembangunan infrastruktur dan perumahan yang telah berjalan, namun masih dipenuhi banyak tantangan ke depannya," kata Basuki, Selasa (22/10/2024)

Basuki berpesan khusus untuk ke depan Kementerian PU dan Kementerian PKP dapat terus memperkuat sistem yang telah dikembangkan Kementerian PUPR, sehingga bisa benar-benar menciptakan Pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

"Semoga seluruh sumber daya yang telah dimiliki dan dikembangkan Kementerian PUPR dapat dimaksimalkan untuk mendukung kedua kementerian menjadi sama-sama kuatnya untuk berjalan bersama sehingga tercipta sistem kerja yang efektif dan efisien untuk mencapai target-target yang lebih tinggi untuk dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi rakyat Indonesia," kata Menteri Basuki.

Dikatakan Basuki, sejak 2014, Kementerian PUPR mendapatkan amanah langsung dari Presiden Jokowi untuk terus memperbaiki tata kelola organisasi melalui pembangunan sistem, baik sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), sistem program dan monitoring proyek, serta sistem Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan komitmennya penuh untuk terus melanjutkan berbagai program pembangunan infrastruktur yang telah memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia.

"Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Basuki, insyaAllah akan terus kami jaga sistem yang sudah berjalan baik, sekaligus terus berinovasi untuk mengembangkannya untuk bisa memberikan yang terbaik bagi negara," kata Menteri PU Dody.