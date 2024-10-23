Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

ICSA Gandeng Iluni UI Bahas Ekonomi Hijau demi Indonesia Net Zero Emission 2060

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |21:31 WIB
ICSA Gandeng Iluni UI Bahas Ekonomi Hijau demi Indonesia Net Zero Emission 2060
ICSA dan Iluni UI Soal Ekonomi Hijau (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA) menggandeng Ikatan Alumni (ILUNI) Universitas Indonesia untuk menghelat acara diskusi perihal sustainability ekonomi hijau di kalangan Corporate Secretary (Corsec) di seluruh Indonesia. ICSA menilai, pembahasan ekonomi hijau yang sustainable tersebut harus diinisiasi dari generasi muda, guna menyongsong Indonesia Net Zero Emission 2060.

Ketua Umum ICSA, Katharine Grace menjelaskan kegiatan diskusi sustainability talks bertemakan "The Corporate ESG & Sustainability Insights", dilangsungkan agar generasi muda khususnya yang berkarir di sektor swasta, dapat ikut berkontribusi dalam ekonomi hijau.

Katharine menuturkan dengan menggandeng ILUNI UI, persebaran semangat dan ide-ide yang menyongsong Indonesia Net Zero Emissions 2060, semakin mudah dicapai.

"Indonesia ditargetkan pada tahun 2060 untuk Net Zero Emissions, itu tidak lama sehingga ke depannya akan banyak perubahan peraturan. Diharapkan private sector juga ikut berperan, oleh karenanya, semakin cepat mereka mengetahui maka semakin banyak waktu yang dipersiapkan," jelas Katharine selepas acara, Rabu (23/10/2024).

Katharine melanjutkan, diskusi di kalangan Corsec perusahaan itu, diharapkan dapat berbagi ilmu dan ide untuk mempersiapkan Indonesia ikut tren sustainability di tingkat global.

Halaman:
1 2
