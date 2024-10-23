Hidrogen Hijau Terbesar se-Asia Tenggara Dibangun di Indonesia

JAKARTA - Indonesia membangun fasilitas produksi hidrogen hijau di Sumatera. Di mana nantinya hal ini menjadi terbesar di Asia Tenggara.

Pembangunan proyek hidrogen hijau ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Pengembangan Bersama (Joint Development Agreement/JDA) antara PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) dengan Sembcorp Industries (Sembcorp).

Kerja sama ini merupakan komitmen PLN EPI dalam mendukung transisi energi di Indonesia.

Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN Hartanto Wibowo mengatakan, pengembangan hidrogen hijau menjadi salah satu strategi PLN dalam mengakselerasi proyek ramah lingkungan.

"Hidrogen hijau merupakan kunci energi masa depan. Proyek yang ditandatangani hari ini akan menjadi yang pertama dan terbesar untuk hub hidrogen Asia Tenggara. Ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam membentuk kembali lanskap energi di kawasan ini," ujar Hartanto dalam keterangan resminya, Rabu (23/10/2024).

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara menjelaskan proyek ini memiliki kapasitas produksi mencapai 100.000 metrik ton per tahun dan akan menjadi proyek hidrogen hijau terbesar di Asia Tenggara, serta berperan penting dalam membentuk pusat hidrogen hijau regional yang menghubungkan Sumatra, Kepulauan Riau, dan Singapura.