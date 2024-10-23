Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Link Klaim Saldo DANA Gratis Siap Cair! Berisi Uang Rp266.000 Hari Ini

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |18:39 WIB
Link Klaim Saldo DANA Gratis Siap Cair! Berisi Uang Rp266.000 Hari Ini
Link Klaim Saldo DANA Gratis Siap Cair (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Link klaim saldo DANA gratis siap cair, berisi uang Rp266.000 hari ini wajib diketahui. Dengan mengklik link ini, anda bisa dapat uang hingga Rp266.000 secara cuma-cuma hari ini.

Ini adalah fitur dari aplikasi DANA yang bernama DANA Kaget. Fitur ini adalah sarana dari DANA untuk memfasilitasi penggunanya yang memiliki banyak saldo untuk membagikan saldonya ke pengguna lain.

Namun bagi pemberi saldo DANA, mereka harus menggunakan akun DANA yang sudah premium. Akun ini telah diverifikasi secara resmi sehingga pihak aplikasi dapat mempercayai bahwa sang pemberi saldo adalah pemberi yang aman dan terpercaya.

Jangan khawatir karena bagi penerima saldo, mereka tidak diharuskan menggunakan akun premium dan cukup akun biasa saja. Namun yang perlu dilakukan adalah menemukan link DANA Kaget yang bisa diklaim.

Link DANA Kaget ini bisa berisi uang dengan jumlah yang beragam termasuk Rp266.000 tergantung si pemberi. Pengguna yang ingin mendapatkannya perlu menemukan link yang biasa dibagikan di media sosial, grup komunitas hingga artikel berita.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/455/3146391/lucy_liu-c140_large.jpg
Siapa Lucy Liu? Bermula dari Frustrasi di Kedai Kopi, Jadi Bos Fintech Berharta Rp11 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/320/3088075/ojk-awasi-ketat-koinp2p-ada-potensi-gagal-bayar-TO37UEgLcI.jpg
OJK Awasi Ketat KoinP2P, Ada Potensi Gagal Bayar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/622/3086167/link-aplikasi-penghasil-uang-rp250-000-langsung-cair-hitungan-menit-rOT0xOJ7rx.jpg
Link Aplikasi Penghasil Uang Rp250.000 Langsung Cair Hitungan Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/622/3086162/link-klaim-saldo-dana-gratis-rp300-ribu-hari-ini-AxpONqdLli.jpg
Link Klaim Saldo DANA Gratis Rp300 Ribu Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/622/3085673/klaim-saldo-dana-gratis-rp112-000-langsung-masuk-dompet-elektronik-hari-ini-6ptL2TbLBP.jpeg
Klaim Saldo DANA Gratis Rp112.000 Langsung Masuk Dompet Elektronik Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/622/3085663/ini-aplikasi-penghasil-uang-rp250-000-setiap-hari-1jcKvghRMe.jpg
Ini Aplikasi Penghasil Uang Rp250.000 Setiap Hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement