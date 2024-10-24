Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Cek Apakah NIK KTP Terdaftar Bansos Pakai HP

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |12:44 WIB
Cara Cek Apakah NIK KTP Terdaftar Bansos Pakai HP
Cara Cek Apakah NIK KTP Terdaftar Bansos Pakai HP. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Cara cek apakah NIK KTP terdaftar bansos pakai HP. Banyak orang yang belum memahami cara memeriksa status NIK KTP sebagai penerima bansos.

Masyarakat belum tahu apakah NIK mereka terdaftar sebagai penerima bantuan atau tidak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial, bansos merupakan bantuan yang ditujukan kepada masyarakat dalam situasi khusus yang berpotensi menangani masalah sosial. Bantuan ini diberikan kepada kelompok yang rentan terhadap risiko sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Bantuan sosial sendiri dapat disalurkan dalam bentuk uang, kebutuhan pokok, atau bentuk lain sesuai kebutuhan. Di Indonesia, penerima data bansos diambil berdasarkan NIK pada KTP, dengan tujuan utama mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan memberikan bantuan pada kondisi darurat seperti bencana alam.

Masyarakat dapat memeriksa status penerima bansos dengan memasukkan nama dan domisili di halaman resmi Cek Bansos Kemensos atau menggunakan NIK KTP melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Namun, pendampingan dari operator SIKS-NG atau pendamping bansos di desa atau kelurahan biasanya diperlukan untuk membantu pengecekan apakah NIK KTP terdaftar sebagai penerima bansos atau tidak.

Berikut ini cara cek NIK KTP terdaftar atau tidak bagi penerima bansos cukup pakai HP, yang telah dirangkum Okezone, Kamis (24/10/2024):

Akses laman resmi Cek Bansos Kemensos melalui https://cekbansos.kemensos.go.id/

Isi domisili secara lengkap, mulai dari provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, hingga desa

1 2
