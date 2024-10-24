Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Cs Akmil ke Magelang, Pamer Naik Pesawat Hercules Tercanggih

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |17:51 WIB
Sri Mulyani Cs Akmil ke Magelang, Pamer Naik Pesawat Hercules Tercanggih
Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan momen naik pesawat Super Hercules C-130J A-1340 milik TNI Angkatan Udara yang terparkir di Bandara Halim Perdanakusuma. Mereka kompak memakai kemeja putih dan topi biru.

Menkeu bersama para menteri Prabowo tersebut dalam persiapan keberangkatan ke Akademi Militer Magelang via Yogyakarta untuk acara pembekalan para anggota Kabinet Merah Putih 2024-2029, serta untuk menggalang kekompakan dan kebersamaan serta persatuan tim.

"Para Menteri dan Pimpinan Lembaga naik Super Hercules C-130 J - pesawat baru tercanggih yang dimiliki TNI Angkatan Udara dibeli dengan APBN," tulis Sri Mulyani di Instagram resminya, Kamis (24/10/2024).

Menurut Sri Mulyani, pesawat tersebut juga pernah dipakai untuk mengirimkan bantuan ke Palestina.

"Pesawat ini juga digunakan mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza Palestina. Bravo," kata Sri Mulyani.

Halaman:
1 2
