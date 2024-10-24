Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Sri Mulyani Cari Kantor untuk Menteri Baru di Pemerintahan Prabowo

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |17:13 WIB
Sri Mulyani Cari Kantor untuk Menteri Baru di Pemerintahan Prabowo
Menkeu Sri Mulyani soal Kantor Pemerintahan Prabowo (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga (RKAKL) pada Rabu (23/10/2024) untuk membahas adalah mengenai penataan Barang Milik Negara (BMN) yang dapat dimanfaatkan sebagai kantor dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 - 2025.

Menteri Keuangan menambahkan bahwa penggunaan kantor Barang Milik Negara (BMN), akan tetap dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepatutan serta efisiensi.

"Jika terjadi penambahan atau perubahan lokasi dari K/L, Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan lokasi dan tempat yang bisa dioptimalkan, terutama atas BMN yang idle," kata Sri Mulyani, Kamis, (24/10/2024).

Dalam arahannya, Sri Mulyani juga mendorong percepatan penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) bagi K/L yang mengalami perubahan.

Pejabat baru atau pelaksana tugasnya, sambungnya, diharapkan dapat segera ditunjuk, terutama pejabat yang memiliki kewenangan atau otorisasi di bidang penggunaan sumber daya di internal K/L.

