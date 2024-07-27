Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Sopo Del Tower, Gedung Kantor Super Lengkap di Lokasi Super Strategis

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |10:37 WIB
Sopo Del Tower, Gedung Kantor Super Lengkap di Lokasi Super Strategis
Sopo Del Tower di Jakarta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pernahkah Anda merasakan vibe berada di ruang kantor modern, yang simple tapi terasa begitu mewakili visi dan misi sebuah perusahaan?

PT MNC Land Tbk menjawab kebutuhan itu semua. Di lantai 23, 25, 26, 27 dan 28 Sopo Del Tower, Kawasan Bisnis Mega Kuningan Jakarta, PT MNC Land Tbk menawarkan konsep area kantor yang diharapkan bisa memicu aura positif setiap orang yang beraktivitas di dalamnya.

"Ruang kantor kami di Sopo Del Tower mengusung konsep build to order. Jadi, kami akan mengakomodasi segala kebutuhan bisnis tenant kami dalam satu platform. Kami akan menyiapkan ruang kerja yang sejalan dengan visi misi perusahaan," kata Direktur PT MNC Land Tbk Natalia Tanudjaja, Sabtu (27/7/2024).

Natalia menambahkan, dengan semakin beragam jenis usaha, dirinya menerima banyak permintaan untuk kustomisasi desain dan layout area kerja yang sesuai dengan standar dan kebutuhan spesifik sebuah perusahaan.

"Itulah sebabnya, layanan terbaru PT MNC Land Tbk menjadi jawaban untuk begitu banyak kebutuhan area kantor yang mulai naik sejak awal 2024," pungkasnya.

1 2 3
