MNC Insurance Raih Penghargaan Non-Bank Financial Institution Award 2024

JAKARTA - MNC Insurance dengan bangga mengumumkan bahwa kembali mendapatkan penghargaan prestisius dari Infobank atas kinerja keuangan yang sangat baik selama tahun kerja 2023.

Penghargaan ini diberikan dalam kategori The Excellent Performance General Insurance Company (Gross Premium IDR 1 Trillion to < IDR 2.5 Trillion) pada acara Non-Bank Financial Institution Award 2024.

Acara penghargaan yang diselenggarakan oleh Infobank ini berlangsung pada Jumat, 26 Juli 2024, di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas dedikasi dan komitmen MNC Insurance dalam memberikan layanan terbaik serta menjaga stabilitas keuangan yang solid di tengah tantangan industri asuransi.

“Kami sangat bersyukur dan bangga menerima penghargaan ini. Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim MNC Insurance dalam menjaga performa perusahaan yang unggul dan memberikan layanan terbaik kepada nasabah kami,” ujar Wirahadi Suryana Jatiputra, Direktur Utama MNC Insurance.

Penghargaan ini akan semakin memotivasi MNC Insurance untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan demi memenuhi kebutuhan serta kepuasan nasabah. Ke depan, MNC Insurance akan tetap berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi industri asuransi di Indonesia.