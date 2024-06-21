MNC Insurance Raih MAIPARK Award 2024, Asuransi Umum Terbaik dalam Kategori Modal Rp300 Miliar

JAKARTA – MNC Insurance dengan bangga mengumumkan pencapaian dengan meraih kembali MAIPARK Award 2024. Penghargaan ini diberikan dalam kategori Asuransi Umum Terbaik dengan modal di bawah Rp300 miliar, menunjukkan komitmen perusahaan dalam memberikan layanan dan produk asuransi terbaik kepada nasabah.

MAIPARK Award adalah penghargaan bergengsi yang diberikan oleh PT Reasuransi MAIPARK Indonesia sebagai bentuk apresiasi dan bagi kemajuan industri asuransi nasional. MNC Insurance berhasil meraih penghargaan ini setelah melalui serangkaian evaluasi ketat yang menilai berbagai aspek operasional dan keuangan perusahaan.

Direktur Utama MNC Insurance, Wirahadi Suryana Jatiputra, menyampaikan kebanggaannya atas pencapaian ini.

"Penghargaan ini merupakan bukti nyata dari dedikasi seluruh tim MNC Insurance dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah kami. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan agar dapat memenuhi kebutuhan perlindungan asuransi yang terus berkembang di masyarakat," ujarnya, Jumat (21/6/2024).

MNC Insurance terus berupaya untuk memperkuat posisinya di industri asuransi dengan menawarkan berbagai produk asuransi umum yang inovatif dan terjangkau. Dengan visi untuk menjadi pemimpin di sektor asuransi umum, perusahaan ini berfokus pada peningkatan efisiensi operasional, pengembangan teknologi, serta memperluas jangkauan layanan.