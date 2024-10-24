Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Tingkat Literasi Keuangan untuk Anak Usia Remaja Hanya 51,7%

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |11:03 WIB
Tingkat Literasi Keuangan untuk Anak Usia Remaja Hanya 51,7%
ICDX Tingkatkan Literasi Keuangan Siswa. (Foto: Okezone.com/ICDX)
JAKARTA –

JAKARTA - Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia khususnya di usia 15-17 tahun hanya 51,70%. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan kelompok usia 18-25 tahun pada 70,1%, 26-35 tahun yang mencapai 74,8%, dan 36-50 tahun pada 71,72%.

Direktur Utama Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia Fajar Wibhiyadi mengatakan, masih rendahnya tingkat literasi keuangan khususnya terhadap masyarakat usia remaja, tentunya menjadi pekerjaan rumah semua pihak, khususnya para pemangku kepentingan di sektor keuangan dan investasi.

“Hal ini dalam upaya untuk memberikan pemahaman sejak dini kepada masyarakat tentang keuangan dan investasi, sehingga pada saat golongan remaja ini memasuki masa produktif telah memahami dengan baik,” ujarnya, Kamis (24/10/2024).

“Untuk itu, ICDX sebagai salah satu Self-Regulatory Organization di industri Perdagangan Berjangka Komoditi, telah menjalankan program literasi secara berkelanjutan yang menyasar masyarakat sejak usia remaja. Salah satu upaya yang kami jalankan adalah dengan memberikan literasi tentang investasi khususnya di sektor perdagangan berjangka komoditi bagi siswa sekolah tingkat SMA. Literasi ini sangat penting bagi generasi muda agar dapat memanfaatkan investasi yang tepat dan juga terhindar berbagai berbagai risiko keuangan, seperti penipuan dan investasi bodong”, ungkap Fajar Wibhiyadi.

