Anindya Bakrie Sebut Kadin Akan Ikut Prabowo Safari ke Luar Negeri, Ajak Investasi Masuk RI

JAKARTA - Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakrie akan fokus pada pemberdayaan daerah dan memastikan masuknya investasi. Kadin tengah menyiapkan rencana safari ke luar negeri dengan Presiden Prabowo dengan fokus adalah KTT APEC di Lima Peru dan juga Rio De Jainero di Brasil untuk G20 .

“Untuk mendukung itu, di Kadin ada dua pemegang saham utama, yaitu Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa (ALB) atau asosiasi dan himpunan. Dari Kadin Provinsi termasuk Kadin Kabupaten/Kota, merekalah yang menggerakkan ekonomi sampai ke (sekitar) 580-an Kabupaten/Kota. Dan selain itu, karena Kadin berdasarkan UU No. 1 tahun 1987 sebagai satu-satunya wadah dunia usaha, (maka) ALB di bawah Kadin (juga) bisa memberikan masukan-masukan dan kebijakan yang dianggap perlu dari dunia usaha,” papar Anindya, Jumat (25/10/2024).

Selain Anindya, turut menjadi pembicara dalam acara “Dialog Ekonomi Kadin Bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia” yaitu Ketua Dewan Usaha Kadin Indonesia 2024 – 2029 Chairul Tanjung, Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia 2024 – 2029 Hashim S Djojohadikusumo, dan Ketua Dewan Kehormatan Kadin Indonesia 2024 – 2029 Rosan P. Roeslani.

Anindya menyatakan, Kadin Indonesia optimistis dapat mengarungi berbagai tantangan guna mencapai harapan dan peluang dalam mendukung target bertahap pertumbuhan ekonomi 8% pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.

“Optimistis dengan tetap waspada. Pemerintahan Prabowo ini berkelanjutan dan inklusif sesuai pengarahan beliau (Prabowo) yang intinya (kita semua) maju bersama. Dan kami (Kadin) berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ada audiensi dengan Bapak Presiden. Karena kami kebetulan juga menyiapkan rencana ke luar negeri beliau yang cukup panjang, dengan fokus bagi kami (Kadin) adalah KTT APEC di Lima Peru dan juga Rio De Jainero di Brasil untuk G20 (keduanya November 2024). Kami akan melakukan fungsi kami untuk membuka pasar dan mengajak investasi untuk masuk,” kata Anindya.

Ketua Dewan Kehormatan Kadin Indonesia 2024 – 2029 sekaligus sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan P. Roeslani, menyatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Presiden Prabowo dalam 5 tahun ke depan adalah 8%. Dari pertumbuhan itu, 80 persen perannya ada di dunia usaha, yaitu di Kadin.