Pilih Kursi Pesawat Garuda Kena Biaya Tambahan Mulai Besok 26 Oktober, Segini Harganya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |17:51 WIB
Pilih Kursi Pesawat Garuda Kena Biaya Tambahan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pilih kursi pesawat Garuda Indonesia saat pembelian tiket penerbangan kena biaya tambahan mulai besok, Sabtu 26 Oktober 2024. Besaran biaya yang dikenakan mulai Rp85.000-Rp199.000.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk Irfan Setiaputra mengatakan, biaya tambahan bagi penumpang masuk dalam program selection seat.

Melalui inisiatif ini, para pemegang tiket eco promo dan eco affordable berkesempatan memilih kursi dengan legroom lebih luas di area first row dan kursi di baris pintu darurat (emergency exit row).

Selain itu, pemegang tiket eco promo juga dapat memilih preferensi kursinya di regular seat dengan biaya tambahan, yakni mulai dari Rp85.000 untuk pemesanan regular seat dan mulai Rp199.000 untuk pemesanan extra legroom seat.

“Dapat kami pastikan dengan diperkenalkan program ini, kesempatan untuk melakukan pemilihan kursi penerbangan tanpa dikenakan biaya, masih tetap dapat diakses ketika waktu proses check-in berlangsung, yang dalam hal ini 48 jam sebelum jadwal keberangkatan penerbangan,” ujar Irfan melalui keterangan pers, Jumat (25/10/2024).

