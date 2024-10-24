Garuda Indonesia Kenakan Biaya Tambahan Pilih Kursi, Tiket Makin Mahal

JAKARTA - PT Garuda Indonesia Tbk berencana menerapkan biaya tambahan bagi penumpang yang memilih kursi saat pembelian tiket penerbangan. Regulasi ini berlaku mulai 26 Oktober 2024 mendatang.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra memastikan, kebijakan tersebut diterapkan hampir di seluruh rute penerbangan. Kendati, dia enggan merinci besaran tambahan biaya , lantaran disesuaiakan dengan rute penerbangan dan jenis kursi pesawat.

“Iya (ada biaya tambahan), mayoritas (rute penerbangan),” ujar Irfan saat dikonfirmasi MNC Portal, Kamis (24/10/2024).

Kursi dengan Extra Legroom seperti seat row 21 dan emergency seats akan dikenakan biaya tambahan saat pemesanan tiket baik online maupun offline.

Regular seat akan dikenakan biaya tambahan saat pemesanan tiket baik online maupun offline.