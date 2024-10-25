Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Dinyatakan Pailit, Pemilik PT Sritex Ternyata Anak Orang Terkaya Solo

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |05:28 WIB
Dinyatakan Pailit, Pemilik PT Sritex Ternyata Anak Orang Terkaya Solo
PT Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Sri Rejeki Isman (Sritex) resmi dinyatakan pailit oleh pengadilan Niaga Semarang. Keputusan ini resmi setelah Sritex beberapa kali digugat atas kegagalannya dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang.

Belum banyak yang mengenal pemilik perusahaan dengan kode emiten SRIL ini. Berikut adalah pemilik PT Sritex yang dinyatakan pailit.

PT Sritex kini dikelola oleh Iwan Setiawan Lukminto yang merupakan anak dari salah satu orang terkaya di Solo, yaitu H.M. Lukminto. H.M. Lukminto telah meninggal dunia pada 5 Februari 2014 di Singapura.

Sebelum menjadi PT Sritex, Lukminto memulai usaha tekstilnya dengan berjualan kain di Pasar Klewer pada tahun 1996. 2 tahun kemudian, hasil kerja keras Lukminto berbuah hasil dengan berdirinya pabrik tekstil yang sekarang dikenal dengan nama PT Sritex.

PT Sritex semakin berkembang, baik di dalam maupun di kancah internasional. Hal ini ditandai dengan dipercayanya PT Sritex untuk mengerjakan seragam pasukan negara-negara di bawah NATO pada tahun 1984.

Hingga pada tahun 2012, PT Sritex berhasil memperoleh laba kurang lebih senilai Rp259 miliar. Setahun setelahnya, Sritex resmi melantai di bursa saham. Hal ini menjadikan mendiang Lukminto masih menduduki orang terkaya di Solo bahkan setelah dirinya meninggal dunia.

Halaman:
1 2
