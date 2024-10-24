Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI Minta Sritex (SRIL) Blak-Blakan soal Pailit

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |22:05 WIB
BEI Minta Sritex (SRIL) Blak-Blakan soal Pailit
BEI Minta Sritex Buka-Bukaan soal Pailit (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penyelenggara pasar modal PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex angkat bicara untuk memberikan penjelasan kepada publik ihwal putusan pailit.

Diketahui Pengadilan Niaga PN Kota Semarang menetapkan Sritex berstatus pailit, berdasarkan putusan 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada Senin (21/10/2024).

Majelis hakim menilai Sritex lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

“Sehubungan dengan pemberitaan mengenai putusan pailit SRIL, Bursa telah menyampaikan Permintaan Penjelasan dan reminder kepada SRIL untuk menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada Publik,” kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna kepada wartawan, Kamis (24/10/2024).

Tak berhenti di situ, Bursa juga meminta Sritex untuk menjelaskan kepada investor terkait upaya dan rencana yang akan dilakukan menyikapi ketetapan pengadilan.

