HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Siapa Pemilik Sritex? Ternyata Orang Terkaya Solo

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |13:13 WIB
Siapa Pemilik Sritex? Ternyata Orang Terkaya Solo
Pemilik Sritex ternyata orang terakya di Solo (Foto: Freepik)
JAKARTA - PT Sri Rejeki Isman Tbk atau lebih dikenal sebagai Sritex adalah salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Perusahaan ini didirikan oleh H.M. Lukminto, seorang pengusaha yang memulai kariernya dari titik nol.

Lahir di Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur, pada 1 Juni 1946, Lukminto berasal dari keluarga Tionghoa yang hidup dalam kesulitan ekonomi. Kondisi ini mengharuskan Lukminto untuk meninggalkan pendidikan formalnya saat duduk di kelas 2 SMA Chong Hua Choung Hui.

Meski pendidikannya terhenti, ia tetap bertekad untuk mengubah nasibnya melalui dunia bisnis. Dengan bermodalkan uang Rp100 ribu dari orang tuanya, Lukminto mulai berdagang kain blacu yang ia peroleh dari Semarang dan Bandung.

Kain-kain tersebut ia jual di Pasar Klewer, Pasar Kliwon yang ditawarkan kepada para pengusaha batik rumahan. Lukminto memanfaatkan peluang yang ada untuk terus mengembangkan usahanya.

Seiring berkembangnya usaha kecil tersebut, Lukminto melihat peluang lebih besar di industri tekstil. Dan membuka pabrik cetak kain pertamanya di Solo pada tahun 1968. Pabrik yang awalnya hanya memproduksi kain putih dan berwarna, terus berkembang dan menjadi salah satu produsen tekstil terbesar di Indonesia.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
