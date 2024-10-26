Advertisement
HOME FINANCE

Pakar Pertanian Sebut Cetak Sawah Sebagai Solusi Capai Swasembada Pangan

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |10:32 WIB
Pakar Pertanian Sebut Cetak Sawah Sebagai Solusi Capai Swasembada Pangan
Pakar Pertanian, Agroklimatologi, dan Perubahan Iklim UGM menyebut program cetak sawah baru 3 juta hektare sebagai salah satu solusi mencapai swasembada pangan. (Foto: dok Kementan)
JAKARTA - Pakar Pertanian, Agroklimatologi, dan Perubahan Iklim Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Dwi Apri Nugroho menyebut program cetak sawah baru 3 juta hektar sebagai salah satu solusi untuk mencapai swasembada pangan. 

Menurutnya, kebutuhan pangan dalam negeri akan meningkat seiring pertumbuhan penduduk Indonesia yang diproyeksikan akan mencapai 330 juta jiwa pada tahun 2050.

"Cetak sawah itu salah satu solusi untuk mencapai swasembada pangan. Solusi lainnya, kita harus ada inovasi dan pengembangan teknologi pertanian," katanya dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Ia juga menjelaskan bahwa program cetak sawah tersebut dapat berkontribusi terhadap swasembada pangan tanpa mengubah fungsi lahan hutan. Program ini, lanjutnya, fokus pada pemanfaatan lahan tidur untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari satu kali tanam menjadi dua hingga tiga kali per tahun.

