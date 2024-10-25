Mentan Amran beserta Petinggi Negara Tampak Kompak saat Pembekalan Menteri di Magelang

Mentan Amran bersama petinggi negara tampak kompak saat acara Pembekalan Menteri di Akmil Magelang. (Foto: dok Kementan)

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Dudung Abdurachman terlihat sangat kompak.

Keakraban mereka menjadi perhatian publik saat para petinggi negara ini menghadiri acara Pembekalan Khusus di Akmil Magelang, Jumat (25/10/2024).

Hubungan antara Mentan Amran, Menhan Sjafrie dan Penasihat Presiden Dudung memang telah terbangun lama. Kesamaan visi dalam membangun bangsa telah menyatukan mereka.

Diketahui, para anggota kabinet kepresidenan Prabowo Subianto bersama-sama ke Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah, untuk mendapatkan pembekalan khusus.

Para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih itu terlihat naik pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara (AU) dari Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, untuk menuju Akmil Magelang, Kamis (24/10) siang kemarin.