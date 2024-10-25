Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Mentan Amran beserta Petinggi Negara Tampak Kompak saat Pembekalan Menteri di Magelang

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |13:47 WIB
Mentan Amran beserta Petinggi Negara Tampak Kompak saat Pembekalan Menteri di Magelang
Mentan Amran bersama petinggi negara tampak kompak saat acara Pembekalan Menteri di Akmil Magelang. (Foto: dok Kementan)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Dudung Abdurachman terlihat sangat kompak.

Keakraban mereka menjadi perhatian publik saat para petinggi negara ini menghadiri acara Pembekalan Khusus di Akmil Magelang, Jumat (25/10/2024).

Hubungan antara Mentan Amran, Menhan Sjafrie dan Penasihat Presiden Dudung memang telah terbangun lama. Kesamaan visi dalam membangun bangsa telah menyatukan mereka. 

Diketahui, para anggota kabinet kepresidenan Prabowo Subianto bersama-sama ke Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah, untuk mendapatkan pembekalan khusus.

Para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih itu terlihat naik pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara (AU) dari Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, untuk menuju Akmil Magelang, Kamis (24/10) siang kemarin. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178004/menkeu_purbaya-iAb8_large.jpg
Amran Bakal Cabut Izin Usaha Pedagang yang Jual Beras di Atas HET
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176428/mentan_amran-n1hE_large.jpg
Ternyata Ini Alasan Mentan Amran Ditunjuk Kepala Bapanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175764/mentan_amran-1A8c_large.jpg
Hilirisasi Kelapa, Mentan: Potensi Devisa Capai Rp2.400 Triliun per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172158/petani_ngeluh_harga_pupuk_masih_naik-3sqd_large.jpg
Hari Tani Nasional, Petani Ngeluh ke Mentan Harga Pupuk Subsidi Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167432/mentan_amran-zCQ7_large.jpg
Anggaran Kementan Naik Jadi Rp40 Triliun di 2026, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/320/3163978/mentan_amran-NlhS_large.jpg
Mentan Buka Suara soal Penggilingan Besar Wajib Kantongi Izin Khusus Pemerintah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement