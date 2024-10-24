Mentan Amran Paparkan Strategi Capai Swasembada Pangan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengemukakan langkah Kementan untuk mencapai target swasembada pangan (Foto: Dok Kementerian Pertanian)

JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengemukakan langkah Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mencapai target swasembada pangan. Dua strategi utama adalah intensifikasi dan ekstensifikasi yang didukung dengan pertanian modern, sumber daya manusia, serta kolaborasi.

“Kita ada dua pendekatan. Pertama, intensifikasi atau peningkatan indeks tanam untuk lahan di Pulau Jawa. Kedua, kita lakukan ekstensifikasi 3 juta hektare. Target kita di 2025 cetak sawah 1 juta hektare,” tutur Amran di Kantor Pusat Kementan, Rabu (23/10/2024).

Menurut Amran, transformasi pertanian dari tradisional menuju modern menjadi salah satu kunci keberhasilan cetak sawah guna meningkatkan produktivitas padi nasional.