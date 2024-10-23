Harta Kekayaan Andi Amran Sulaiman Mentan Pertanian, Naik Rp5 Miliar

JAKARTA - Harta kekayaan Andi Amran Sulaiman Mentan Pertanian, naik Rp5 miliar. Andri Amran Sulaiman kembali terpilih dalam mengemban tugasnya sebagai Menteri Pertanian (Mentan) pada pemerintahan Kabinet Prabowo - Gibran.

Pria kelahiran Bone tahun 1968 ini, merupakan seorang pengusaha berkebangsaan indonesia yang menjabat Menteri Pertanian sejak 25 Oktober 2023 hingga saat ini. Selain itu, Ia adalah pendiri Tiran Grup, sebuah perusahaan konglomerat yang bermarkas di Makassar ini sebagian besar beroperasi di Indonesia Timur menjadikannya menteri terkaya yang diangkat ke kabinet baru.

Dilansir dari berbagai sumber, total kekayaan Andri Amran mengalami peningkatan sebesar Rp5 miliar, jika dibanding pada awal menjabat sebagai Mentan. Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Rabu (23/10/20214), pendiri Tiran Grup ini memiliki total kekayaan mencapai Rp1.196.888.974.071 (Rp1,1 triliun) per 2023.

Lantas dari mana sumber kekayaan tersebut didapatkan?

Orang nomor satu di Kementerian Pertanian (Kementan) ini memiliki 59 bidang tanah dengan total mencapai Rp282 miliar, yang berlokasi di berbagai titik seperti, Makassar, Gowa, Bone, Konawe Utara, Pangkajene, dan Jakarta Selatan.