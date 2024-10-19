Sumber Kekayaan Haldy Sabri, Orang Kaya di RI Suami Baru Irish Bella

JAKARTA – Sumber Kekayaan Haldy Sabri, Orang Kaya di RI Suami Baru Irish Bella. Kabar bahagia sekaligus mengejutkan datang dari dunia selebriti.

Aktris ternama, Irish Bella secara tiba-tiba mengumumkan bahwa dirinya telah resmi menikah dengan seorang pria bernama Haldy Sabri. Pernikahan ini dilangsungkan pada Sabtu, 19 Oktober 2024, dengan prosesi ijab kabul yang berlangsung secara sederhana namun khidmat, berbalut nuansa putih yang elegan di kediaman pribadi Irish Bella di kawasan Cinere, Jawa Barat.

Meski kini resmi menjadi suami Irish Bella, sosok Haldy Sabri ini masih relatif asing bagi banyak orang. Keputusan Irish Bella untuk menikah dengan Haldy Sabri tentu menambah rasa penasaran publik terhadap pria yang selama ini lebih dikenal di dunia bisnis daripada dunia hiburan.

Haldy Sabri dikenal sebagai seorang pebisnis sukses, dan inilah yang menjadi sumber kekayaan Haldy Sabri:

1. Pebisnis yang memiliki beberapa unit bisnis di Berbagai Sektor

Haldy Sabri merupakan Seorang pengusaha sukses yang membangun portofolio usaha yang mengesankan. Beberapa perusahaan yang dimilikinya antara lain HAS Putra sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dan pemasaran, HAS Klinik yang menyediakan layanan kesehatan berkualitas tinggi bagi masyarakat