Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sumber Kekayaan Haldy Sabri, Orang Kaya di RI Suami Baru Irish Bella

Fadhila Khairunnisa , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |19:00 WIB
Sumber Kekayaan Haldy Sabri, Orang Kaya di RI Suami Baru Irish Bella
Harta Kekayaan Suami Irish Bella (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sumber Kekayaan Haldy Sabri, Orang Kaya di RI Suami Baru Irish Bella. Kabar bahagia sekaligus mengejutkan datang dari dunia selebriti.

Aktris ternama, Irish Bella secara tiba-tiba mengumumkan bahwa dirinya telah resmi menikah dengan seorang pria bernama Haldy Sabri. Pernikahan ini dilangsungkan pada Sabtu, 19 Oktober 2024, dengan prosesi ijab kabul yang berlangsung secara sederhana namun khidmat, berbalut nuansa putih yang elegan di kediaman pribadi Irish Bella di kawasan Cinere, Jawa Barat.

Meski kini resmi menjadi suami Irish Bella, sosok Haldy Sabri ini masih relatif asing bagi banyak orang. Keputusan Irish Bella untuk menikah dengan Haldy Sabri tentu menambah rasa penasaran publik terhadap pria yang selama ini lebih dikenal di dunia bisnis daripada dunia hiburan.

Haldy Sabri dikenal sebagai seorang pebisnis sukses, dan inilah yang menjadi sumber kekayaan Haldy Sabri:

1. Pebisnis yang memiliki beberapa unit bisnis di Berbagai Sektor

Haldy Sabri merupakan Seorang pengusaha sukses yang membangun portofolio usaha yang mengesankan. Beberapa perusahaan yang dimilikinya antara lain HAS Putra sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dan pemasaran, HAS Klinik yang menyediakan layanan kesehatan berkualitas tinggi bagi masyarakat

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176306/harta_kekayaan_cristiano_ronaldo-Vdh3_large.jpg
Resmi Jadi Pesepakbola Miliarder Dunia, Segini Kekayaan Terbaru Cristiano Ronaldo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement