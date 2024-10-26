6 Fakta BLT Presiden Prabowo

JAKARTA - Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi salah satu bentuk bantuan sosial yang diandalkan oleh pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan dan memberikan perlindungan ekonomi kepada masyarakat

Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program BLT kembali menjadi sorotan, khususnya dengan berbagai penyesuaian dan pengembangan yang direncanakan untuk memperluas manfaat bantuan ini.

Berikut beberapa fakta penting yang perlu diketahui mengenai BLT yang telah dirangkum oleh Okezone, Sabtu (26/10/2024)

1. BLT akan dilanjutkan di Era Prabowo

Pemerintahan Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini didukung dengan pernyataan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko. Yang memastikan bahwa program ini tidak hanya akan diteruskan, tetapi juga diperbaiki dan diperluas.

“Insya Allah masih ada BLT. Ini adalah janji dari Kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran yang akan dilanjutkan, bahkan akan ditambahkan kartu untuk lansia,” jelas Budiman di Istana Kepresidenan, Jakarta.

BACA JUGA: Ribuan Buruh Rokok Dapat BLT Rp900 Ribu

Selain kelanjutan program, pemerintah juga berencana untuk mempercepat, mengakselerasi, dan meningkatkan akurasi penyaluran BLT. Hal ini bertujuan agar bantuan dapat disalurkan lebih cepat dan tepat sasaran. Selain BLT, pemerintah juga menambahkan akses terhadap aset non tunai sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan secara lebih komprehensif.