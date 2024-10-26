Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

20 Ribu Pekerja Terancam PHK Tanpa Pesangon Usai Sritex Pailit

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |10:05 WIB
20 Ribu Pekerja Terancam PHK Tanpa Pesangon Usai Sritex Pailit
Sritex Bangkrut (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 20 ribu karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) mendukung langkah kasasi yang diambil oleh manajemen untuk membatalkan putusan pailit yang dikeluarkan Pengadilan Niaga Semarang.

Keputusan pailit tersebut keluar melalui putusan nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Dengan adanya kasasi, karyawan berharap keputusan dapat dibatalkan agar perusahaan tetap berjalan dan hak-hak pekerja terjamin.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, menyampaikan bahwa dukungan ini penting demi keberlangsungan pekerjaan para karyawan. "Kawan-kawan pekerja PT Sritex mendukung penuh upaya kasasi agar putusan pailit ini dibatalkan. Kami ingin perusahaan tetap beroperasi dan karyawan bisa terus bekerja," kata Ristadi.

Pengadilan Niaga Semarang memutuskan pailit setelah Sritex dinilai gagal memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Putusan ini sekaligus membatalkan kesepakatan damai yang sebelumnya dicapai dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Januari 2022. Permohonan pailit ini diajukan oleh kreditur PT Indo Bharat Rayon.

Ristadi mengungkapkan bahwa saat ini manajemen Sritex tengah menjalani proses pencatatan aset sebagai bagian dari tindak lanjut proses kepailitan. Namun, ia menambahkan bahwa sejauh ini belum ada kepastian terkait pembagian hak atau pesangon untuk para karyawan, karena pengelolaan aset oleh kurator masih dalam tahap awal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/320/3143421/pegawai_sritex-nlJF_large.jpg
Puluhan Ribu Eks Buruh Sritex Belum Terima Pesangon Usai Bos Jadi Tersangka 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/320/3142240/sritex-zPWN_large.jpg
Erick Thohir Bicara Nasib Sritex dengan Utang Rp29,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/320/3141536/mantan_komut_sritex_jadi_tersangka-tS8G_large.png
4 Fakta Bos Sritex, Pejabat Bank BJB hingga Eks Dirut Bank DKI Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/320/3141400/sritex-IEtm_large.png
Wamenaker Sebut Ratusan Eks Buruh Sritex Sudah Kerja Lagi di Pabrik Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/320/3141136/bos_sritex-jnUt_large.jpg
Ternyata Bos Sritex Iwan Lukminto Pakai Uang Korupsi Rp692 Miliar untuk Bayar Utang dan Beli Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/320/3141153/sritex-3Etp_large.png
Bos Sritex Jadi Tersangka Kasus Korupsi Kredit, Bagaimana Nasib Pesangon Mantan Karyawan?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement