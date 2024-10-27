Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Peserta yang Lolos ke Tahapan SKB CPNS 2024

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |07:03 WIB
Ini Peserta yang Lolos ke Tahapan SKB CPNS 2024
Peserta SKD yang Lulus untuk Mengikuti Tes SKB CPNS 2024. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Peserta SKD CPNS 2024 lolos ke tahap SKB tentu dengan syarat. Di mana peserta yang lulus ujian SKD dengan passing grade yang sesuai yang pasti masuk ke tahap Seleksi Kompetensi Bidang.

Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan, pelaksanaan SKD merupakan tahap kedua yang harus dilewati sebelum lanjut ke tahap SKB.

"Pelamar yang berhak melaju ke tahap SKB nantinya merupakan peserta yang berhasil memenuhi ambang batas atau passing grade sesuai urutan yang menduduki 3 kali formasi atau jabatan yang dilamar hingga pada akhirnya dinyatakan lulus sampai dengan tahap akhir untuk mengisi total 250.407 formasi CPNS yang dialokasikan Pemerintah tahun ini," ujarnya, Minggu (27/10/2024).

Sebagai informasi, BKN mencatat ada 3.035.723 pelamar akan berkompetisi ke tahap seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berikutnya, yakni SKD. SKD mulai 16 Oktober hingga 14 November 2024.

Untuk mengakomodir pelaksanaan SKD CPNS kali ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyiapkan ribuan titik lokasi mulai dari wilayah Nusantara hingga Mancanegara.

Di antaranya 36 titik lokasi kantor BKN meliputi Kantor BKN Pusat, Kantor Regional dari Aceh hingga Papua, dan UPT BKN se-Indonesia; 75 titik lokasi Mandiri BKN; 135 titik lokasi mandiri instansi; dan 93 titik lokasi Luar Negeri.

Seperti tahun sebelumnya, mekanisme pelaksanaan SKD sendiri menggunakan standar berbasis Computer Assisted Test (CAT) sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT BKN. Sementara untuk komponen yang diujikan di tahap SKD meliputi: Tes Intelegensia Umum (TIU).

Halaman:
1 2
