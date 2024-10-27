Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

10 Pinjol Tanpa Slip Gaji Anti Ribet

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |14:08 WIB
10 Pinjol Tanpa Slip Gaji Anti Ribet
10 pinjol tanpa slip gaji anti ribet (Foto: Freepik)
JAKARTA - 10 pinjol tanpa slip gaji anti ribet. Sebagian besar layanan pinjaman, terutama di lembaga keuangan konvensional mensyaratkan slip gaji sebagai salah satu syarat penting.

Memiliki penghasilan rutin dan gaji tinggi sering kali menjadi suatu keharusan, dan tanpa itu, kemungkinan pengajuan pinjaman disetujui sangat kecil.

Namun, dengan hadirnya fintech dan layanan P2P lending, Anda kini dapat mengajukan pinjaman tanpa slip gaji atau NPWP, dan banyak penyedia pinjaman pribadi yang dapat dipilih sesuai kebutuhan dan kondisi finansial Anda.

Berikut ini 10 pinjol tanpa slip gaji anti ribet, yang dirangkum Okezone, Minggu (27/10/2024):

1. Dana Rupiah

Dana Rupiah merupakan layanan pinjaman yang dapat diandalkan untuk finansial, menawarkan pinjaman hingga 25 juta Rupiah dengan APR maksimal 10,5% per tahun dan tenor di atas 91 hari.

Prosesnya cepat, mulai dari konfirmasi pinjaman yang hanya membutuhkan waktu 15 menit, hingga pencairan dana dalam 1 jam hingga satu hari. Syarat Pengajuannya pun mudah, yaitu hanya berstatus WNI, berusia di atas 18 tahun, dan memiliki KTP.

2. Indodana

Indodana merupakan salah satu platform pinjaman online yang menawarkan proses pengajuan cepat dengan syarat yang mudah. Indodana juga menawarkan limit pinjaman yang menarik, cocok buat kamu yang ingin pinjaman tanpa slip gaji tapi tetap aman dan terpercaya.

Anda dapat mengajukan dana pinjaman sampai 8 juta Rupiah hanya dengan memenuhi persyaratan berikut ini:

- WNI dan sudah memiliki KTP.

- Usia 20 hingga 65 tahun.

- Memiliki penghasilan minimum 3.5 juta Rupiah per bulan.

- Berada di domisili wilayah layanan Indodana.

Jika sudah memenuhi syarat, maka dana akan langsung dicairkan ke rekening Anda dalam kurun waktu 1x24 jam.

Halaman:
1 2 3
