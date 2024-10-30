Advertisement
HOME FINANCE

Pengaruh Sentimen Pasar Global terhadap Fluktuasi Harga Bitcoin

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |16:15 WIB
Pengaruh Sentimen Pasar Global terhadap Fluktuasi Harga Bitcoin
Ilustrasi harga bitcoin. (Foto: dok freepik)
JAKARTA - Fluktuasi harga Bitcoin telah menjadi topik perhatian utama dalam dunia keuangan dan investasi. Sebagai aset kripto pertama dan paling populer, Bitcoin kerap dianggap sebagai penyimpan nilai dan instrumen spekulatif. Namun, nilai Bitcoin sangat sensitif terhadap berbagai faktor, termasuk sentimen pasar global.

Sentimen ini mencerminkan emosi dan persepsi kolektif pelaku pasar terhadap situasi ekonomi, politik, maupun sosial di tingkat internasional. Dalam banyak kasus, sentimen positif dapat mendorong harga Bitcoin naik, sementara sentimen negatif dapat memicu penurunan tajam harga Bitcoin.

Mengenal Sentimen Pasar

Sentimen pasar adalah persepsi dan emosi kolektif pelaku pasar terhadap kondisi ekonomi, politik, atau sosial yang mempengaruhi keputusan investasi mereka. Sentimen dapat bersifat positif, negatif, atau netral dan sangat berperan dalam menentukan arah pergerakan harga aset.

Dalam konteks pasar keuangan sentimen positif biasanya mendorong aksi beli (bullish) sementara sentimen negatif mendorong aksi jual (bearish).

Sentimen pasar bukan hanya dipengaruhi oleh data fundamental seperti inflasi dan suku bunga tetapi juga oleh faktor non-ekonomi seperti perubahan kebijakan pemerintah atau ketegangan geopolitik.

Bitcoin sebagai aset kripto memiliki dinamika yang berbeda dibandingkan dengan aset konvensional. Karena sifatnya yang terdesentralisasi dan kurangnya regulasi terpusat harga Bitcoin sangat dipengaruhi oleh persepsi pelaku pasar.

Sentimen positif seringkali memicu lonjakan harga secara drastis sementara ketakutan atau ketidakpastian dapat menyebabkan penurunan cepat.

