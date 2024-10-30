Bahas UMP 2025, Airlangga Kumpulkan Bos-Bos Perusahaan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumpulkan bos-bos perusahaan dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Isu utama yang dibahas pada pertemuan tersebut adalah soal Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.

Selaku mitra pemerintah, Apindo memberikan beberapa usulan terkait UMP yang harus dipertimbangkan berdasarkan kondisi industri padat karya saat ini.

“Pertemuan kali ini adalah pertemuan untuk mendengar masukan dari Apindo, tentunya kita ketahui bahwa Apindo ini bagian dari Bipartit dengan serikat pekerja dan pemerintah, terutama dalam siklus terkait dengan pengupahan,” ujar Airlangga, Rabu (30/10/2024).

Dari usulan Apindo kepada pemerintah, Airlangga menyebut pengupahan harus mencerminkan kondisi perkembangan ekonomi saat ini. Baik untuk sektor otomotif, kawasan industri, perhotelan, hingga retail dan tekstil.

“Nah tentu dalam pembicaraan tadi juga muncul terkait dengan kondisi terkini daripada industri padat karya,” paparnya.

“Dalam pembahasan juga para pengusaha yang tercakup dalam Apindo Yang terdiri dari berbagai sektor mengharap pengupahan dapat mencerminkan dengan perkembangan perekonomian,” lanjut dia.