Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Daerah yang Berpotensi Punya UMP 2025 Tertinggi

Ayunda Yauminissa , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |17:49 WIB
Daftar Daerah yang Berpotensi Punya UMP 2025 Tertinggi
Daftar Daerah yang Berpotensi Punya UMP 2025 Tertinggi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Upah minimum provinsi (UMP) 2025 masih dalam tahap pembahasan dan perhitungan. Namun daerah-daerah ini mempunyai potensi UMP tertinggi di tahun depan.

Penetapan UMP 2025 dijadwalkan pada November 2024. UMP nantinya akan dipakai sebagai barometer untuk menentukan UMK Kabupaten/Kota.

Di antara daerah tersebut, Jakarta adalah kandidat utama dengan UMP yang diperkirakan akan meningkat 10% menjadi Rp5.500.000.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan dukungan sektor industri yang kuat di Jawa Barat diperkirakan akan mengalami kenaikan yang signifikan. Dengan UMP saat ini sekitar Rp2.057.495, kenaikan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Dengan UMP saat ini sebesar Rp2.036.947, diproyeksikan bahwa Jawa Tengah juga akan mengikuti arus yang serupa. Peningkatan yang diusulkan oleh serikat pekerja dapat menguntungkan daya beli masyarakat.

Saat ini, UMP di DI Yogyakarta adalah Rp2.125.897,61, tetapi ada potensi untuk meningkat seiring dengan pertumbuhan sektor pariwisata dan pendidikan.

Papua dan provinsi sekitarnya seperti Papua Tengah dan Papua Pegunungan diprediksi akan memiliki UMP tinggi di luar Pulau Jawa, yang menunjukkan betapa pentingnya meningkatkan kesejahteraan disana.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181586/ump_2026-VjDc_large.png
Jelang Pengumuman Kenaikan UMP 2026, Pengusaha Minta Pemerintah Objektif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180689/ump_2026-Omkb_large.jpeg
Kemnaker Mulai Bahas UMP 2026, Diumumkan 21 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177513/ketua_den_luhut-ahdv_large.jpg
Pesan Luhut ke Prabowo soal Kenaikan UMP 2026: Jangan Mau Diatur Buruh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177317/luhut-TCwt_large.png
Luhut Minta Prabowo Jangan Mau Diatur Buruh soal Kenaikan UMP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172606/gaji_asn_dan_pejabat_naik-kTL9_large.jpg
4 Fakta UMP 2026 Bakal Naik 8 Persen 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171697/menaker_soal_upah_minimum_2026-o0ET_large.jpg
Upah Minimum 2026 Bakal Naik? Ini Jawaban Menaker
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement