Daftar Daerah yang Berpotensi Punya UMP 2025 Tertinggi

JAKARTA - Upah minimum provinsi (UMP) 2025 masih dalam tahap pembahasan dan perhitungan. Namun daerah-daerah ini mempunyai potensi UMP tertinggi di tahun depan.

Penetapan UMP 2025 dijadwalkan pada November 2024. UMP nantinya akan dipakai sebagai barometer untuk menentukan UMK Kabupaten/Kota.

Di antara daerah tersebut, Jakarta adalah kandidat utama dengan UMP yang diperkirakan akan meningkat 10% menjadi Rp5.500.000.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan dukungan sektor industri yang kuat di Jawa Barat diperkirakan akan mengalami kenaikan yang signifikan. Dengan UMP saat ini sekitar Rp2.057.495, kenaikan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Dengan UMP saat ini sebesar Rp2.036.947, diproyeksikan bahwa Jawa Tengah juga akan mengikuti arus yang serupa. Peningkatan yang diusulkan oleh serikat pekerja dapat menguntungkan daya beli masyarakat.

Saat ini, UMP di DI Yogyakarta adalah Rp2.125.897,61, tetapi ada potensi untuk meningkat seiring dengan pertumbuhan sektor pariwisata dan pendidikan.

Papua dan provinsi sekitarnya seperti Papua Tengah dan Papua Pegunungan diprediksi akan memiliki UMP tinggi di luar Pulau Jawa, yang menunjukkan betapa pentingnya meningkatkan kesejahteraan disana.