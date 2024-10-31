Menteri ATR: Selama Masih Bisa Hirup Udara, Masih Ada Mafia Tanah!

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan satuan tugas khusus pemberantasan mafia tanah telah terbentuk.

Namun, Nusron menyebut tidak ada target khusus terkait pemberantasan mafia tanah. Bahkan, dirinya mencontohkan seperti kasus korupsi yang selalu ada hingga saat ini.

"Kalau satgas khusus sudah ada kan, satgas khusus sudah ada. Kalau sampai kapan ya nggak mungkin sampai kapan, sama kayak pemberantasan korupsi sampai kapan ya nggak ada," kata Nusron di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"Namanya tindak kejahatan selama masih ada dunia dan matahari muncul ya masih ada tindak kejahatan. Selama kamu masih bisa menghirup udara itu selama itu pula masih ada mafia tanah, masih ada," sambungnya.

Nusron pun menekankan bahwa perlunya mitigasi dan penataan sistem yang baik untuk memberantas mafia tanah.