Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Menteri ATR: Selama Masih Bisa Hirup Udara, Masih Ada Mafia Tanah!

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |14:31 WIB
Menteri ATR: Selama Masih Bisa Hirup Udara, Masih Ada Mafia Tanah!
Mafia Tanah di Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan satuan tugas khusus pemberantasan mafia tanah telah terbentuk.

Namun, Nusron menyebut tidak ada target khusus terkait pemberantasan mafia tanah. Bahkan, dirinya mencontohkan seperti kasus korupsi yang selalu ada hingga saat ini.

"Kalau satgas khusus sudah ada kan, satgas khusus sudah ada. Kalau sampai kapan ya nggak mungkin sampai kapan, sama kayak pemberantasan korupsi sampai kapan ya nggak ada," kata Nusron di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"Namanya tindak kejahatan selama masih ada dunia dan matahari muncul ya masih ada tindak kejahatan. Selama kamu masih bisa menghirup udara itu selama itu pula masih ada mafia tanah, masih ada," sambungnya.

Nusron pun menekankan bahwa perlunya mitigasi dan penataan sistem yang baik untuk memberantas mafia tanah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/470/3181966/nusron_wahid-3HRo_large.jpg
Jusuf Kalla Marah Usai Tanah 16,4 Hektare Diserobot GMTD, Nusron Wahid Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/455/3155557/nusron_wahid-Q6dT_large.jpg
60 Keluarga Terkaya RI Kuasai Hampir 50 Persen Lahan Bersertifikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/470/3152673/tanah-Ymtk_large.jpg
Tanah Belum Punya Sertifikat Bakal Diambil Negara Mulai 2026? Ini Penjelasan Kementerian ATR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/470/3148292/ubah_shgb_jadi_shm-nq1Z_large.jpg
Masyarakat Bisa Ubah SHGB Jadi SHM, Ini Syarat dan Prosedurnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/470/3137299/nusron_wahid-uCdi_large.jpg
Diperintah Prabowo, Nusron Wahid Langsung Tarik HGB dan HGU Jatuh Tempo ke Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/470/3114400/rumah-3PYe_large.jpeg
Menteri ATR Ungkap Fakta Terbaru soal Penggusuran Rumah di Bekasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement