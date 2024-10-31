KTP Dipakai Pinjol? Ini 4 Cara Ceknya

JAKARTA – Ada empat cara cek KTP dipakai pinjol atau tidak. Belakangan ini banyak nasabah yang data pribadinya disalahgunakan orang lain untuk meminjam pinjol.

Fenomena penggunaan data orang lain tanpa izin untuk mengajukan pinjaman atau jaminan, termasuk pinjol menjadi sorotan saat ini.

BACA JUGA: 3 Aplikasi Pinjaman Online Tanpa Debt Collector

Namun tidak perlu khawatir, sekarang masyarakat sudah bisa melihat apakah KTP mereka dipakai pinjol atau tidak. Salah satu cara paling mudah untuk mengetahui KTP sudah dipakai di pinjol yakni dengan memakai layanan SLIK OJK.

Berikut beberap cara untuk cek KTP yang sudah dipakai di pinjol, dirangkum Okezone, Kamis (31/10/2024):

BACA JUGA: Cari Tahu Alasan Mengapa Pengajuan Pinjaman Online Ditolak

1. Menggunakan Facebook

Permintaan untuk memeriksa apakah KTP masih aktif dapat dilakukan dengan mengunjungi halaman resmi Facebook @HaloDukcapil.