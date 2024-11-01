Advertisement
HOT ISSUE

Ini Penerima BLT Rp900.000, Cek NIK KTP Segera

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |07:07 WIB
Ini Penerima BLT Rp900.000, Cek NIK KTP Segera
BLT cair. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Begini cara mengecek bansos Kartu Lansia Jakarta (KLJ) tahap 4 2024 sebesar Rp900.000. Di mana bansos Kartu Lansia Jakarta (KLJ) tahap 4 akan cair hingga Desember 2024.

Pada September lalu, Bansos PKD tahap 3 2024 sudah dicairkan. Kini pencairan masuk ke tahap 4 2024, dimulai Oktober hingga Desember 2024 dengan masing-masing bantuan Rp300.000 per bulan, sehingga total mendapatkan Rp900.000.

Penerima Kartu Lansia Jakarta akan diberikan kartu ATM Bank DKI untuk pencairan bansos dan disalurkan setiap 3 bulan sekali.

Terkait pencairan bansos kartu lansia Jakarta tahap 4, masyarakat dapat mengunjungi Kantor Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, kantor kelurahan setempat, dan laman siladu.jakarta.go.id.

Cara Cek Bansos Kartu Lansia Jakarta Tahap 4.

Halaman:
1 2
