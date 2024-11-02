Harga BBM Pertamina, Shell, BP hingga Vivo November 2024, Ini Daftarnya

JAKARTA - Harga BBM Pertamina, Shell, BP hingga Vivo yang resmi berlaku pada 1 November 2024.

Pertamina resmi menaikkan harga BBM non subsidi pada BBM jenis gasoline yaitu Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95, serta produk gasoil yaitu Pertamina Dex dan Dexlite. Sementara, harga Pertamax tetap.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyatakan bahwa harga BBM non subsidi akan terus disesuaikan mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak yakni Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus dan juga mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.

“Evaluasi harga dilakukan berkala setiap bulan. Bisa naik, turun atau tetap. Bulan Oktober lalu semua harga BBM Non Subsidi Pertamina turun, pada November ini harga mengalami kenaikan sedikit kecuali Pertamax harganya tetap. Hal ini dikarenakan harga MOPS Ron 92 mengalami kenaikan relatif kecil sehingga harga Pertamax diputuskan tidak naik," kata Heppy di Jakarta.

Tak hanya Pertamina, Shell juga menaikkan harga BBM yang resmi berlaku pada 1 November 2024.