Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Pertamina, Shell, BP hingga Vivo November 2024, Ini Daftarnya

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |05:13 WIB
Harga BBM Pertamina, Shell, BP hingga Vivo November 2024, Ini Daftarnya
Harga BBM terbaru. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga BBM Pertamina, Shell, BP hingga Vivo yang resmi berlaku pada 1 November 2024.

Pertamina resmi menaikkan harga BBM non subsidi pada BBM jenis gasoline yaitu Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95, serta produk gasoil yaitu Pertamina Dex dan Dexlite. Sementara, harga Pertamax tetap.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyatakan bahwa harga BBM non subsidi akan terus disesuaikan mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak yakni Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus dan juga mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.

“Evaluasi harga dilakukan berkala setiap bulan. Bisa naik, turun atau tetap. Bulan Oktober lalu semua harga BBM Non Subsidi Pertamina turun, pada November ini harga mengalami kenaikan sedikit kecuali Pertamax harganya tetap. Hal ini dikarenakan harga MOPS Ron 92 mengalami kenaikan relatif kecil sehingga harga Pertamax diputuskan tidak naik," kata Heppy di Jakarta.

Tak hanya Pertamina, Shell juga menaikkan harga BBM yang resmi berlaku pada 1 November 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182033/bbm_pertamina-Ya2u_large.jpg
Dirut Pertamina Patra Niaga Cek Kualitas BBM Pertalite Cs, Ini Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182022/bbm_pertamina-5y0h_large.jpg
BP Tambah 100 Ribu Barel BBM dari Pertamina, ESDM: Shell dan Vivo Masih Nego
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182012/kementerian_esdm-qDMH_large.jpg
Kementerian ESDM Buka Suara soal BBM Baru Bobibos Buatan Anak Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181928/spbu_pertamina-SdI6_large.jpg
Ini Alasan Pengemudi Ojol Tetap Menggunakan BBM Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181134/wamensos_soal_penyaluran_bbm_subsidi-AIdC_large.jpg
Wamensos: Penyaluran Subsidi BBM dan Listrik Bakal Gunakan Face Recognition
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181080/bbm_pertamina-PiJN_large.jpg
Pertamina Jamin Stok BBM Aman Usai Truk Tangki Terbakar di Cianjur 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement