HOME FINANCE HOT ISSUE

Relawan Gelar Tebus Murah Sembako, Suswono: Bantu Kebutuhan Utama Warga

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |09:50 WIB
Relawan Gelar Tebus Murah Sembako, Suswono: Bantu Kebutuhan Utama Warga
Suswono hadir dalam acara tebus sembako murah yang digelar relawan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Relawan Pengusaha Pejuang Bersatu menggelar tebus murah sembako di kawasan Pinang Ranti, Jakarta Timur. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Suswono turut menghadiri agenda Tebus Murah tersebut.

Dia menilai pasar tebus murah ini bisa membantu warga dalam memenuhi kebutuhan utamanya. Dia pun mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Relawan Pengusaha Pejuang Bersatu, karena mensosialisasikan program dari Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur nomor urut 1.

"Salah satu yang akan kita lakukan adalah pasar sembako murah ini. Kita harapkan, rakyat Jakarta kebutuhan utamanya bisa terpenuhi," ucap Suswono, Sabtu (2/11/2024).

Selain mengapresiasi program Relawan Pengusaha Pejuang Bersatu, Suswono juga membeberkan program lainnya yang akan dijalankan bersama Ridwan Kamil jika terpilih memimpin Jakarta.

Misalnya terdapat program Semur yakni Sembako Murah, Bakwan yaitu Bangun Kota Rawat Lingkungan, Kue Putu yang memiliki arti Kemanapun Irit dan Hemat Waktu, dan Ketupat Kredit yang merupakan Tanpa Bunga Akses Cepat, dan Petis alias Pendidikan Gratis.

Selain itu, KJP Plus dipastikan oleh Suswono akan dilanjutkan dan rencananya RIDO akan menambah dua kartu baru, yaitu Kartu Yatim dan Kartu Pelayan Rumah Ibadah.

Untuk kebutuhan operasional perangkat RT/RW, Suswono menyebut akan diberikan insentif. Selain itu, RT/RW akan diberikan uang kehormatan.

Halaman:
1 2
