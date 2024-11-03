Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Ingin Gabung BRICS, Kadin: Upaya Hindari Middle Income Trap

Muhammad Farhan , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |14:22 WIB
RI Ingin Gabung BRICS, Kadin: Upaya Hindari Middle Income Trap
Ketua Umum Kadin Anindya (Foto: MPI)
JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie menyatakan itikad Indonesia yang ingin bergabung dengan BRICS, sebagai bentuk upaya menghindari Middle Income Trap. Tindakan tersebut juga dilihat Anindya, sebagai sikap Indonesia yang menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif.

Anindya menegaskan kesamaan dari negara anggota BRICS yakni saling berupaya guna menghindari middle income trap, yang menjadi mayoritas kelompok masyarakat di negara-negara berkembang.

"Jadi paling tidak kita bisa lihat kesamaannya adalah bagaimana bisa avoid middle income trap," kata Anindya, Minggu (3/11/2024).

Lebih lanjut, Anindya pun berujar, semangat keanggotaan negara-negara BRICS adalah semangat pembangunan dari negara berkembang yang menuju menjadi negara maju.

"Saya rasa BRICS itu kan yang namanya juga Brazil, Rusia, India lalu juga ini kan South Africa, China. Nah, ini negara-negara yang besar, banyak juga yang di G20, negara juga yang ada di G20, tapi ini negara yang bisa dibilang aliansinya dari negara berkembang yang sudah menjadi negara maju," ujar Anindya.

Halaman:
1 2
