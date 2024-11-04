Segini Harta Kekayaan Iwan Bule, Komut Baru Pertamina

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melakukan perombakan jajaran direksi dan komisaris perseroan hari ini. Salah satu yang diangkat adalah Mochamad Iriawan alias Iwan Bule.

Mochamad Iriawan menggantikan posisi Simon Aloysius yang dipercaya menjadi Direktur Utama Pertamina. Keputusan tersebut tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Mochamad Iriawan adalah purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS). Dirinya juga pernah menjadi Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan pada 2014, Iwan Bule tercatat memiliki harta hingga Rp6 miliar.

Sebelumnya, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.