HOME FINANCE HOT ISSUE

Merger BUMN Karya, Erick Thohir Bakal Temui Menteri PU

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |20:55 WIB
Merger BUMN Karya, Erick Thohir Bakal Temui Menteri PU
Erick Thohir bakal temui Menteri PU bakal bahas merger BUMN Karya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir melanjutkan rencana merger perusahaan karya. Rencana konsolidasi perusahaan pelat merah di sektor infrastruktur terus dilakukan Kementerian BUMN.

Adapun, BUMN karya yang dilebur di antaranya PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero).

Lalu, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero ) Tbk atau WIKA, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, atau PTPP.

Kabar tersebut diutarakan Menteri BUMN Erick Thohir. Menurutnya, aksi korporasi ini bakal segera rampung, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo.

Erick mengaku, Rabu pekan ini dirinya dan Dody Hanggodo akan bertemu dan membahas proses pengabungan tujuh BUMN karya. Dia memastikan, jika prosesnya sudah diteken, maka pekan depan sudah difinalisasi konsolidasinya.

“Rabu akan bertemu Pak Menteri PU yang baru. Salah satu isunya ya, mendapat approval bahwa BUMN karya ini (konsolidasi) dari tujuh menjadi tiga,” ujar Erick saat ditemui di Gedung DPR/MPR, Senin (4/11/2024).

“(Kapan rampung?) Ya kalau minggu depan ditaken, ya selesai,” paparnya.

Halaman:
1 2
