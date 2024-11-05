Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erupsi Gunung Lewotobi, Bandara Komodo Ditutup

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |13:01 WIB
Erupsi Gunung Lewotobi, Bandara Komodo Ditutup
Bandara Komodo Ditutup (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menutup sementara Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo. Hal ini dikarenakan erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini masuk dalam status awas atau level IV.

Menurut informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), aktivitas vulkanik gunung ini masih tinggi dengan warna kode merah untuk abu vulkanik, yang terpantau hingga ketinggian FL400.

AirNav Indonesia telah mengeluarkan ASHTAM VAWR0350, VAWR0355 dan VAWR0357 yang memperingatkan penyebaran abu vulkanik di wilayah udara sekitar Bandara Fransiskus Xaverius Seda serta bandara-bandara terdekat lainnya seperti Bandara Soa, Bandara Haji Hasan Aroeboesman, Bandara Frans Sales Lega, Bandara Komodo, Bandara Gewayantana, Bandara Wunopito, dan Bandara Kabir.

Plt Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan sejauh ini, beberapa penerbangan telah dibatalkan, termasuk rute-rute Wings Air yang menghubungkan Maumere dengan Kupang dan Makassar.

"Akibat sebaran abu vulkanik, beberapa maskapai melakukan pembatalan penerbangan agar tidak membahayakan keselamatan penerbangan. Kami akan terus berkoordinasi lebih lanjut dengan otoritas dan bandara terkait," Lukman dalam keterangan resmi, Selasa (5/11/2024).

