HOME FINANCE HOT ISSUE

Menhub Bawa Kabar Gembira, Harga Tiket Pesawat Turun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |15:45 WIB
Menhub Bawa Kabar Gembira, Harga Tiket Pesawat Turun
Tiket Pesawat Bakal Turun. (Foto: Okezone)




JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menargetkan hasil kerja Satuan Tugas (Satgas) penurunan harga tiket pesawat sudah bisa terlihat sebelum musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Dia menjelaskan saat ini rencana penurunan harga tiket pesawat tersebut tengah di bahas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sebelum diterapkan pada akhir tahun mendatang.

"Nanti kami menunggu dari Kemenko perekonomian untuk menyampaikan hasil dari Satgas itu. Harapannya sebelum Nataru kita sudah dapat hasil dari Satgas," kata Menhub saat ditemui di Kantornya, Rabu (30/10/2024).

Pemerintah melalui Satgas Penurunan Tiket Pesawat yang dibentuk pada pemerintahan sebelumnya tengah mengkaji ulang penurunan beberapa komponen harga tiket pesawat. Seperti relaksasi bea impor suku cadang, penurunan harga avtur, menghitung ulang pajak, serta review cost rute penerbangan.

Sebelumnya, Asosiasi Penerbangan, Indonesia National Air Carrier Association (INACA) mendorong pemerintah untuk memperhatikan soal pengenaan pajak berganda di industri penerbagnan. Sebab banyak komponen pajak dikenakan dan akhirnya berdampak pada pembentukan harga tiket yang lebih mahal.



