Maruarar Sirait Ingin Sri Mulyani Bebaskan Pajak Rumah

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait ingin Menteri Keuangan Sri Mulyani membebaskan atau mengurangi pajak membangun dan pembelian rumah. Tujuannya agar harga rumah terjangkau bagi masyarakat.

"Saya juga berharap nanti Kementerian Keuangan bisa mengurangi atau menghilangkan pajak bagi rumah rakyat, ya mudah-mudahan kita bisa berharap harga rumah buat rakyat bisa turun," kata Maruarar di Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Selain itu, Maruarar menjelaskan dalam upaya penurunan harga rumah juga dilakukan dengan mengalokasikan lahan dari negara kemudian bisa dibangun rumah oleh para pengusaha atau developer.

Sebab menurutnya, biaya pembebasan lahan memakan porsi sekitar 40% dari harga jual rumah oleh para pengembang properti. Sehingga saat ini, Pemerintah tengah mencari lahan-lahan atau aset negara yang potensial untuk dibangun rumah oleh para pengembang.

Maruarar mengungkapkan saat ini ada sekitar 157 hektar lahan HGB diatas HPL negara yang berlokasi di Mojokerto dan Banten. Aset-aset negara itu diharapkan bisa diberikan kepada developer untuk dibangunkan rumah murah untuk masyarakat.