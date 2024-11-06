Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Turun ke Level 7.461 pada Sesi I

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |12:45 WIB
IHSG Turun ke Level 7.461 pada Sesi I
IHSG Melemah di Sesi I. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak di zona merah pada sesi pertama. Indeks melemah 0,41% atau 30,39 poin ke level 7.461,54.

Berdasarkan data IDX Mobile, Rabu (6/11/2024), tercatat total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 13,37 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,29 triliun. Sebanyak 283 saham harganya naik, 300 saham harganya turun dan 358 saham lain harganya stagnan.

Indeks LQ45 melemah 0,70% ke level 913,71, indeks MNC36 melemah 0,95% ke level 360,89, indeks IDX30 melemah 0,96% ke level 470,20, serta indeks JII menguat 0,56% ke level 522,83.

Sementara indeks sektoral yang melemah diantaranya energi 0,22%, finansial 0,87%, properti 0,06%, teknologi 0,04%, infrastruktur 0,17%.

Sedangkan sektor yang menguat ada barang baku 1,59%, industri 0,88%, konsumer non siklikal 0,03%, konsumer siklikal 0,63%, kesehatan 0,48%, transportasi 0,1%.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Central Omega Resources Tbk (DKFT) naik 34,83 persen ke Rp240, PT MNC Land Tbk (KPIG) menguat 13,66 persen ke Rp183 dan PT MD Entertainment Tbk (FILM) menguat 11,75 persen ke Rp3.520.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/320/3091474/ihsg-dibuka-naik-tipis-ke-7-117-pada-awal-bulan-BwqvWnkd20.jpg
IHSG Dibuka Naik Tipis ke 7.117 pada Awal Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/278/3090698/bel-perdagangan-ihsg-merosot-ke-level-7-169-38vX4xysXf.jpg
Bel Perdagangan, IHSG Merosot ke Level 7.169
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/278/3090682/ihsg-diprediksi-turun-ke-7-150-cek-rekomendasi-saham-hari-ini-8u5czNbl01.jpg
IHSG Diprediksi Turun ke 7.150, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/278/3090421/ihsg-masih-di-zona-merah-sesi-i-turun-ke-level-7-210-zmapd5Ve8w.jpg
IHSG Masih di Zona Merah, Sesi I Turun ke Level 7.210
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/278/3090341/ihsg-turun-ke-level-7-226-di-awal-perdagangan-wKhqbZ0H1R.jpg
IHSG Turun ke Level 7.226 di Awal Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/278/3090332/ihsg-rawan-koreksi-usai-libur-pilkada-serentak-2024-M6zgwmUE4N.jpg
IHSG Rawan Koreksi Usai Libur Pilkada Serentak 2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement