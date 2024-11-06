IHSG Turun ke Level 7.461 pada Sesi I

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak di zona merah pada sesi pertama. Indeks melemah 0,41% atau 30,39 poin ke level 7.461,54.

Berdasarkan data IDX Mobile, Rabu (6/11/2024), tercatat total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 13,37 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,29 triliun. Sebanyak 283 saham harganya naik, 300 saham harganya turun dan 358 saham lain harganya stagnan.

Indeks LQ45 melemah 0,70% ke level 913,71, indeks MNC36 melemah 0,95% ke level 360,89, indeks IDX30 melemah 0,96% ke level 470,20, serta indeks JII menguat 0,56% ke level 522,83.

Sementara indeks sektoral yang melemah diantaranya energi 0,22%, finansial 0,87%, properti 0,06%, teknologi 0,04%, infrastruktur 0,17%.

Sedangkan sektor yang menguat ada barang baku 1,59%, industri 0,88%, konsumer non siklikal 0,03%, konsumer siklikal 0,63%, kesehatan 0,48%, transportasi 0,1%.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Central Omega Resources Tbk (DKFT) naik 34,83 persen ke Rp240, PT MNC Land Tbk (KPIG) menguat 13,66 persen ke Rp183 dan PT MD Entertainment Tbk (FILM) menguat 11,75 persen ke Rp3.520.