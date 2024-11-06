Apple Mana Janji dan Komitmen Bangun Pabrik di Indonesia?

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta Apple Inc segera merealisasikan janji dan komitmen untuk membangun pabrik senilai USD10 juta di Indonesia.

"Ya kan sebelumnya kita sudah mendengar Apple berkomitmen dan ternyata sampai beberapa waktu yang lalu komitmennya masih kurang. Dan saya berharap, kita berharap bahwa komitmen yang sekarang disampaikan Ini bisa dijalankan sesegera mungkin," jelas Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza di Hotel St.Regis, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Diungkapkan Faisol, dalam waktu dekat, Menteri Perindustrian (Menperin) akan memberikan pernyataan lebih lanjut terkait hal ini.

"Ya pokoknya kami sedang mengkaji dalam waktu dekat akan diumumkan oleh Pak Menteri. Ya cukup ya," pungkas Faisol.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut bahwa pihaknya mendorong mendorong kepada Tim Cook agar dapat membangun pabrik pembuatan handphone, komputer genggam dan tablet (HKT) Apple di Indonesia.